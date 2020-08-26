Рада Європи готова надати експертну допомогу Білорусі

У Раді Європи готові надати експертів із місцевого самоврядування задля налагодження діалогу між владою Білорусі і суспільством в умовах протистояння після президентських виборів.

Про це йдеться у заяві президента Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи Андерса Кнапе, яка є у розпорядженні власного кореспондента Укрінформу.

«Конгрес продовжить підтримувати процес демократизації у Білорусі, наголошуючи на важливості створення атмосфери довіри громадян та залучення громадянського суспільства до процесу ухвалення рішень. Ми готові надати експертів з метою покращення законодавчих засад у країні відповідно до Європейської хартії місцевого самоврядування та Додаткового протоколу до неї про право участі у справах органу місцевого самоврядування», - заявив президент Конгресу.

Кнапе відзначив, що останні події у Білорусі після президентських виборів засвідчили бажання людей до демократичних перетворень, а також нагальну необхідність діалогу між владою і суспільством.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, що пройшли 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10, 1%.

Під час протестів у країні більш як 6 тисяч осіб були затримані, вони перебували в ув'язненні до 10 днів, їх місцеперебування було невідоме. За даними правозахисників, близько 450 затриманих були побиті, їх принижували і катували співробітники правоохоронних органів.