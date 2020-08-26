На допит викликали ще одного члена Координаційної ради Білорусі - Марію Колесникову

Білоруські слідчі викликали на допит члена опозиційної Координаційної ради Марію Колесникову.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Telegram-канал NEXTA.

"Слідчий комітет викликав на допит ще одного члена Координаційної ради - Марію Колесникову", - йдеться у повідомленні.

Слід зазначити, що сьогодні на допиті в Слідчому комітеті близько 15 хвилин знаходилася Нобелівський лауреат і член координаційної ради Світлана Алексієвич.

Як повідомлялося, в Мінську та інших містах 25 серпня на акціях було затримано більш як 50 осіб.

Наголошується, що в Мінську правоохоронні органи затримали як мінімум 20 осіб: частину з них під час і після акції біля Міністерства освіти, частину - на площі Незалежності.

У регіонах наймасовішим затриманням відзначилося місто Гродно. У місті були затримані 28 співробітників «Гродно Азот», їх протримали в РВВС кілька годин і відпустили після складання протоколів.

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 25 серпня, в Мінську тисячі людей знову вийшли на площу Незалежності на акцію протесту. Акції проходили і в інших містах Білорусі.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

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