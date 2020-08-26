Уряд Білорусі збирає бюджетників на мітинги за Лукашенка - ЗМІ

Влада Білорусі розсилає письмові розпорядження мобілізувати громадських активістів для проведення мітингів на підтримку президента Олександра Лукашенка.

Як передає Укрінформ, про це пише телеграм-канал NEXTA Live, в розпорядженні якого опинився відповідний документ.

Лист, ймовірно підписаний заступником прем'єр-міністра Білорусі Ігорем Петришенком, адресований керівникам республіканських органів державного управління та інших державних організацій.

У ньому уряд вимагає: «Забезпечити застосування і популяризацію державної символіки. Вивісити державні прапори, в тому числі всім установам і організаціям, включаючи об'єкти недержавної форми власності (без перегинів у примусі). У населених пунктах застосовувати тематичні розтяжки, банери, листівки».

«За компетенцією мобілізувати всіх можливих громадських активістів для проведення власних публічних заходів на підтримку глави держави (Лукашенка - ред.), а також вуличного протиставлення акціям прихильників «змін», - йдеться у зверненні.

Влада Білорусі закликає кардинально посилити діяльність в Інтернеті, особливо в соцмережах і месенджерах.

Звіт про виконану роботу необхідно подати в Мінінформ до 10 вересня.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, які відбулися 9 серпня і на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1 %.

У ході протестів по країні більш як 6 тисяч осіб були затримані, вони перебували в ув'язненні до 10 днів, їх місцезнаходження було невідоме. За даними правозахисників, близько 450 з них були побиті, їх принижували і катували співробітники правоохоронних органів.