Із Білорусі виїхав член координаційної ради

Із Білорусі виїхав член координаційної ради

Укрінформ
Бізнесмен Андрій Воронін, який увійшов до складу координаційної ради по Брестській області, залишив Білорусь.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Фейсбуці.

"Дорогі друзі! Ми з Ксюшою вже не в Білорусі. Зараз ми на роздоріжжі, бо сидіти, як (кандидат у президенти Віктор - ред.) Бабарико і (кандидат у президенти Сергій - ред.) Тихановський за політично сфабрикованою справою не хочеться. А така ймовірність сягала 100 відсотків», - написав Воронін.

За його словами, правоохоронні органи зацікавилися ним після його участі в протесті в Мінську.

«Мені опечатали всю майстерню з усіма верстатами, матеріалом і виробами. До батьків приходили слідчі, проводили обшук, перевернули все догори дном, налякали маму. Хлопців з моєї команди вчора допитували 5 годин, забрали телефони. Приїжджали до них додому», - додав він.

Воронін стверджує, що силовики йому закидають «несплату податків і приховування доходів в особливо великому розмірі».

«Це кримінальна справа, термін до 5 років», - додав бізнесмен.

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Воронін, який займається виготовленням меблів, пов'язує всі ці події з тим, що він увійшов до складу Координаційної ради по Брестській області.

У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Фото із Фейсбуку

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