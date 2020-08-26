Із Білорусі виїхав член координаційної ради

Бізнесмен Андрій Воронін, який увійшов до складу координаційної ради по Брестській області, залишив Білорусь.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Фейсбуці.

"Дорогі друзі! Ми з Ксюшою вже не в Білорусі. Зараз ми на роздоріжжі, бо сидіти, як (кандидат у президенти Віктор - ред.) Бабарико і (кандидат у президенти Сергій - ред.) Тихановський за політично сфабрикованою справою не хочеться. А така ймовірність сягала 100 відсотків», - написав Воронін.

За його словами, правоохоронні органи зацікавилися ним після його участі в протесті в Мінську.

«Мені опечатали всю майстерню з усіма верстатами, матеріалом і виробами. До батьків приходили слідчі, проводили обшук, перевернули все догори дном, налякали маму. Хлопців з моєї команди вчора допитували 5 годин, забрали телефони. Приїжджали до них додому», - додав він.

Воронін стверджує, що силовики йому закидають «несплату податків і приховування доходів в особливо великому розмірі».

«Це кримінальна справа, термін до 5 років», - додав бізнесмен.

Воронін, який займається виготовленням меблів, пов'язує всі ці події з тим, що він увійшов до складу Координаційної ради по Брестській області.

У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Фото із Фейсбуку