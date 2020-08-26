Глава томського штабу Навального розповіла, як три години її допитувала поліція

Керівника томського штабу російського опозиціонера Олексія Навального Ксенію Фадєєву опитала поліція у зв'язку з можливим отруєнням політика.

Про це Фадєєва написала у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Жодної кримінальної справи про замах на Навального немає, тому це був не допит, а саме опитування, яке тривало аж три години. Жодної слідчої групи, нічого. Мене опитувала старший лейтенант поліції на транспорті. Чому вони? А вона сама не знає. Чому цим не займається Слідчий комітет - теж не знає. Задавали питання про стан здоров'я Олексія, коли він був у нас, про його спосіб життя, про те, що ми робили в Томську. Запитали, чи є у мене версії того, що сталося», - розповіла Фадєєва.

За її словами, «створюється повне відчуття, що силовики тільки створюють видимість роботи і то якось дуже мляво».

«Просто ось те, що зараз у Томську відбувається (вірніше не відбувається) з розслідуванням замаху на Олексія, найкраще вказує на замовника і виконавців у погонах», - написала Фадєєва.

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Як повідомляв Укрінформ, 20 серпня Навального госпіталізували в Омську після екстреної посадки літака, на якому він повертався до Москви з Томська. Політик впав у кому. Попередньо однією з версій було отруєння непізнаним токсином. Але потім російські лікарі спростували версію про отруєння, заявивши, що у політика «порушення обміну речовин».

У заяві берлінської університетської клініки Шаріте (Charité), де знаходиться російський опозиціонер, сказано, що клінічні дані свідчать про те, що Навального, ймовірно, було отруєно.

За словами прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, Кремль поки що не бачить приводу для початку кримінального розслідування у зв'язку з можливим отруєнням Навального.