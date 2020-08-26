У Білорусі за день затримали понад пів сотні людей - правозахисники

У Мінську та інших містах 25 серпня було затримано понад 50 осіб.

Про це повідомляє білоруський правозахисний центр «Весна», передає Укрінформ з посиланням на TUT.by.

Зазначається, що в Мінську правоохоронні органи затримали щонайменше 20 осіб: частина з них під час і після акції біля Міністерства освіти, частина - на площі Незалежності.

У регіонах наймасовішим затриманням відзначилося місто Гродно. У місті було затримано 28 співробітників «Гродно Азот», їх протримали в РВВС кілька годин і відпустили після складання протоколів.

Як повідомляє телеканал «Белсат» у Твіттері, в Гродно ОМОН застосував сльозогінний газ під час розгону учасників акції протесту.

Повідомляється про затримання також в Гомелі, Бобруйську, Могильові.

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 25 серпня, в Мінську тисячі людей знову вийшли на площу Незалежності на акцію протесту. Акції проходили і в інших містах Білорусі.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більше ніж 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Фото: TUT.BY