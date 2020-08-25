Африку оголосили "вільною від поліомієліту"

Африканська регіональна сертифікаційна комісія офіційно оголосила континент вільним від поліомієліту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Для прикладу – 25 років тому тисячі дітей з африканських країн страждали від паралічу, спричиненого цієї гострою інфекційною хворобою.

Наразі це захворювання фіксується лише на території Афганістану та Пакистану.

Останньою ж африканською державою, яка оголосила про повну перемогу над поліомієлітом, стала Нігерія.

Як відомо, поліомієліт – це гостре інфекційне захворювання, яке спричиняє поліовірус. Хвороба вражає центральну нервову систему, спостерігається виникнення парезів та паралічів. Поліомієліт може закінчуватися смертю хворого.

Вірус поліомієліту поширюється від людини до людини через фекалії та слину, через заражену їжу та воду. Найбільш вразливими до поліомієліту є діти віком до 5 років. Поліомієліт невиліковний, але його поширенню можна запобігти шляхом вакцинації. Вакцину від поліомієліту вводять кілька разів, вона захищає людину впродовж усього її життя.