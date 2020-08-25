Африку оголосили

Африку оголосили "вільною від поліомієліту"

Укрінформ
Африканська регіональна сертифікаційна комісія офіційно оголосила континент вільним від поліомієліту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Для прикладу – 25 років тому тисячі дітей з африканських країн страждали від паралічу, спричиненого цієї гострою інфекційною хворобою.

Наразі це захворювання фіксується лише на території Афганістану та Пакистану.

Останньою ж африканською державою, яка оголосила про повну перемогу над поліомієлітом, стала Нігерія.

Як відомо, поліомієліт – це гостре інфекційне захворювання, яке спричиняє поліовірус. Хвороба вражає центральну нервову систему, спостерігається виникнення парезів та паралічів. Поліомієліт може закінчуватися смертю хворого.

Читайте також: Інфекціоніст пояснив, чому літо "не вбило" коронавірус

Вірус поліомієліту поширюється від людини до людини через фекалії та слину, через заражену їжу та воду. Найбільш вразливими до поліомієліту є діти віком до 5 років. Поліомієліт невиліковний, але його поширенню можна запобігти шляхом вакцинації. Вакцину від поліомієліту вводять кілька разів, вона захищає людину впродовж усього її життя.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-