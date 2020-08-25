У центрі Мінська збирається мітинг на честь неофіційного Дня незалежності Білорусі

У Мінську на площі Незалежності починають збиратися учасники мітингу на честь неофіційного Дня незалежності - 25 серпня 1991 року Білоруська РСР прийняла декларацію про державний суверенітет.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Telegram-канал NEXTA live.

Також повідомляється, що на цій площі з міських гучномовців включили «тужливу музику, щоб зіпсувати настрій» демонстрантам. Окрім цього, людей через гучномовці закликають розійтися.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають виступи громадян, не згодних з офіційними результатами президентських виборів. Силовики застосовували проти учасників мирних протестів гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. В ході акцій було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, правозахисники повідомляють про п'ять загиблих. А цієї неділі в Мінську пройшов наймасштабніший за весь час політичної кризи протестний марш.

Офіційний День незалежності Республіки Білорусь з 1996 року відзначається 3 липня - в день вигнання нацистських окупантів зі столиці країни. Таким чином, Білорусь - єдина з колишніх радянських республік, свято державності якої ніяк не прив'язане до розпаду СРСР.

Фото: Дмітрій Брушко, TUT.BY