Апеляційний суд у Гаазі почав розгляд справи "балканського різника" Младича

Апеляційний суд у Гаазі за зачиненими дверима розпочав розгляд справи колишнього військового лідера боснійських сербів Ратко Младича, раніше засудженого до довічного ув'язнення, зокрема за його роль у геноциді у Сребрениці.

Як передає Укрінформ, про це повідомило RTBF.

Перші слухання справи Младича в апеляційному суді закриті для громадськості через загрозу зараження COVID-19, розпочалися у вівторок, 25 серпня, і триватимуть у середу у рамках реалізації Механізму міжнародних кримінальних трибуналів (МТРІ), який поновив роботу Міжнародного трибуналу по колишній Югославії (МТКЮ) його закриття у 2017 році.

Раніше заплановані на березень слухання переносилися двічі. Вперше через хірургічне втручання, яке переніс 78-річний Младич, і вдруге - через пандемію COVID-19.

26 серпня очікується особистий виступ Младича у суді.

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Як повідомлялося, що прозваний «балканським різником» Ратко Младич був засуджений першою інстанцією МТКЮ у 2017 році до довічного ув'язнення за геноцид, військові злочини та злочини проти людства у війні в Боснії і Герцеговині (1992 – 1995 рр), яка забрала життя близько 100 тис людей та змусила 2,2 млн осіб залишити свої домівки і тати біженцями. Перша інстанція МТКЮ винесла обвинувальний вирок і визнала злочинну роль Младича в облозі Сараєво та геноциді Сребреніці в 1995 році, найстрашнішій різанини в Європі після Другої світової війни. Тоді боснійські серби вбили понад 8 тис чоловіків і хлопчиків, які сповідували іслам.

Младич є одним з головних лідерів, яких притягнуло до карної відповідальності Міжнародний трибунал у Гаазі за злочини, скоєні під час війн у колишній Югославії. Крім нього міжнародне правосуддя засудило до 40 років ув’язнення колишнього політичного лідера боснійських сербів Радована Караджича та колишнього президента Югославії Слободана Мілошевича, який помер у своїй камері в Гаазі від серцевого нападу у 2006 році, до завершення судового процесу.

Фото: EPA-EFE/PETER DEJONG/POOL