«Яндекс» почав евакуювати співробітників з Білорусі - ЗМІ

Компанія «Яндекс» минулого тижня вивезла з Білорусі частину співробітників свого місцевого офісу, а тих, хто відмовився їхати з країни, евакуювали з Мінська до заміських будинків

Про це розповіли The Bell два джерела, яким відома ситуація в компанії, передає Укрінформ.

«У мінському офісі працює близько 300 осіб. Сам офіс, як і інші офіси Яндексу, вже кілька місяців закритий для відвідування, тому всі співробітники Яндексу працюють на віддаленому режимі. Деякі співробітники виїхали з міста», - йдеться у повідомленні.

Видання пише з посиланням на двох співрозмовників, «яким відома ситуація в білоруському офісі», що частину співробітників минулого тижня компанія вивезла до Росії - але поки що мова йде не про більшість, а про окремих співробітників, уточнив один з них.

Частину з тих, хто виїжджати з країни відмовився, відправили з Мінська «на дачі», пояснив інший співрозмовник видання.

Для розв'язання проблеми білоруського офісу в компанії діє спеціальний оперштаб: він допомагає розв'язувати питання безпеки місцевих співробітників і надає юридичну допомогу тим, хто її потребує, йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 13 серпня в офісах компанії «Яндекс.Таксі» і Uber в Мінську пройшли обшуки.

Пізніше «Яндекс» повідомив, що це були представники ГУБОЗіК Республіки Білорусь. «Кілька співробітників Яндексу перебували в цей час в офісах. Під час обшуку ніяке обладнання чи документи вилучені не були. У протоколі обшуку повна інформація про його обгрунтування не надана. Після закінчення обшуку співробітники Яндексу не затримувалися», - зазначила пресслужба.

Пресслужба МВС Білорусі поки що не назвала офіційну причину, однак джерело The Bell стверджує, що оперативники хотіли отримати дані про поїздки сервісу «Таксі». Зробити це їм не вдалося.