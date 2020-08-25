Тихановська: Моє завдання - підготувати нові вибори в Білорусі

Опозиційний кандидат в президенти Білорусі Світлана Тихановська заявила, що її завданням є проведення підготовки до нових виборів в країні.

Про це вона розповіла в інтерв'ю DW, передає Укрінформ.

За словами Тихановської, навколо неї вже "сформувалася команда з фахівців", які допоможуть їй "в цей складний період".

"Моє завдання полягає в тому, щоб цю команду згуртувати, організувати і направити в потрібне русло, а саме - на підготовку до нових чесних і прозорих виборів", - зазначила Тихановська.

21 серпня вона через свого адвоката подала скаргу до Верховного суду про визнання недійсними результатів президентських виборів 9 серпня.

За час перебування Світлани Тихановської в Вільнюсі, де вона перебуває після свого вимушеного від'їзду з Мінська, екскандидат у президенти Білорусі встигла поспілкуватися з деякими світовими лідерами. За її словами, всі вони були "дуже натхненні тим, що зараз відбувається в Білорусі, подвигом людей, що встали на захист своїх прав".

Президент США Дональд Трамп з Тихановською не контактував, проте розмова з представниками американської адміністрації у неї була.

Російська сторона поки що утримується від контактів зі Світланою Тихановською і членами Координаційної ради опозиції, створеної її прихильниками в Білорусі. При цьому Тихановська запевнила, що вони готові до спілкування. "Ми відкриті для всіх. Ми спілкуємося з усіма лідерами і представниками країн, які в цьому зацікавлені, і нікому не відмовимо в спілкуванні", - підкреслила вона.

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Тихановська заявила, що Білорусь хотіла б мати близькі економічні і політичні відносини з усіма країнами. Головною умовою для цього є незалежність Білорусі. "Це те, що взагалі не обговорюється, не продається, і не підлягає жодним коментарям", - наголосила кандидат в президенти Білорусі.

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Раніше повідомлялося, що заступник держсекретаря США Стівен Біган в понеділок зустрівся у Вільнюсі з опозиційним кандидатом в президенти Білорусі Світланою Тихановською.

Після зустрічі Біган заявив, що його головною метою було "дізнатися думку білоруського народу і отримати інформацію про те, що він робить для того, щоб отримати право самостійно визначати свою долю". Тихановська, за його словами, справила на нього велике враження.

У Білорусі два тижні тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.