В Амстердамі за день оштрафували майже 150 порушників маскового режиму

Протягом минулої доби у столиці Нідерландів оштрафували 148 осіб, які не носили масок у громадських місцях.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на NOS.

“В Амстердамі сьогодні виписали 148 штрафів перехожим, які не носили захисних масок у місцях, де це є обов'язковим”, - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що багато людей також отримали попередження. Місцева влада сподівається, що порушникам цього буде достатньо, а штрафи накладатимуть у виняткових випадках.

Як повідомляв Укрінформ, 23 серпня в Амстердамі та Роттердамі встановили штраф у розмірі 95 євро за перебування без маски у людних місцях.

За даними медиків, саме в цих двох містах виявили найбільше випадків інфікування коронавірусом. Захисні маски повинні носити особи віком від 13 років у магазинах, торгових центрах, ринках, на туристичних вулицях. Відповідний режим діє з 6:00 до 22:00.

За останніми даними порталу Worldometer, у світі зафіксовано 23,8 млн випадків коронавірусу, у тому числі 816,5 тис. летальних, одужали понад 16,3 млн осіб.

Фото: Ірина Драбок, Укрінформ