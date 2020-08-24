Промислове шпигунство: Росія вислала австрійського дипломата у відповідь

Міністерство закордонних справ РФ заявило протест послу Австрії в Москві в зв'язку з відкликанням акредитації у російського дипломата.

Про це передає Укрінформ з посиланням на Медузу.

Як говориться в заяві МЗС, «керуючись принципом взаємності», як відповідь був оголошений персоною нон грата один австрійський дипломат.

Раніше повідомлялося, що Австрійська Республіка вперше оголосила російського дипломата персоною нон грата, і він має залишити країну до 1 вересня.

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Австрійська влада звинувачує російського дипломата в багаторічному промисловому шпигунстві в високотехнологічній компанії за підтримки австрійського громадянина і вважає таке обвинувачення особливо серйозним.