Промислове шпигунство: Росія вислала австрійського дипломата у відповідь
Укрінформ
Міністерство закордонних справ РФ заявило протест послу Австрії в Москві в зв'язку з відкликанням акредитації у російського дипломата.
Про це передає Укрінформ з посиланням на Медузу.
Як говориться в заяві МЗС, «керуючись принципом взаємності», як відповідь був оголошений персоною нон грата один австрійський дипломат.
Раніше повідомлялося, що Австрійська Республіка вперше оголосила російського дипломата персоною нон грата, і він має залишити країну до 1 вересня.
Австрійська влада звинувачує російського дипломата в багаторічному промисловому шпигунстві в високотехнологічній компанії за підтримки австрійського громадянина і вважає таке обвинувачення особливо серйозним.