Заступник Помпео зустрівся з Тихановською у Вільнюсі

Заступник держсекретаря США Стівен Біган в понеділок зустрівся у Вільнюсі з опозиційним кандидатом у президенти Білорусі Світланою Тихановською.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Після зустрічі Біган заявив, що його головною метою було "дізнатися думку білоруського народу і отримати інформацію про те, що він робить для того, щоб отримати право самостійно визначати свою долю". Тихановська, за його словами, справила на нього велике враження.

💥‼️💥24 августа Светлана Тихановская встретилась с зам госсекретаря США Stephen Biegun.

Тихановская и Stephen Biegun обсудили политический кризис в Беларуси,она выразила благодарность Соединенным Штатам за их поддержку мирных демонстрантов в Беларуси.https://t.co/1X8dV9iPK8 pic.twitter.com/Ui8XmTvBBp — ௵_Надежда (@nadezdanba) August 24, 2020

За словами заступника держсекретаря, США сподіваються на політичне вирішення кризи в Білорусі. Він додав, що Вашингтон не втручатиметься в розвиток подій, оскільки це справа білоруського народу.

У заяві штабу Тихановської йдеться, що кандидат у президенти висловила подяку США за підтримку білоруського народу. Тихановська також заявила, що готова до діалогу з чинною владою, в тому числі за посередництва міжнародних організацій. Головною вимогою опозиції залишається проведення повторних виборів, а також розслідування насильства щодо учасників акцій протесту.

Біган планує у вівторок візит до Москви, головною темою його переговорів з російськими представниками стане ситуація в Білорусі.

США не визнали вибори президента Білорусі, на яких, згідно з офіційними даними, переміг Лукашенко, вільними і справедливими. Вони також засудили владу Білорусі за жорстке придушення протестів.

У Білорусі два тижні тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

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