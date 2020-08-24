Заступник Помпео зустрівся з Тихановською у Вільнюсі

Заступник Помпео зустрівся з Тихановською у Вільнюсі

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Укрінформ
Заступник держсекретаря США Стівен Біган в понеділок зустрівся у Вільнюсі з опозиційним кандидатом у президенти Білорусі Світланою Тихановською.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Після зустрічі Біган заявив, що його головною метою було "дізнатися думку білоруського народу і отримати інформацію про те, що він робить для того, щоб отримати право самостійно визначати свою долю". Тихановська, за його словами, справила на нього велике враження.

За словами заступника держсекретаря, США сподіваються на політичне вирішення кризи в Білорусі. Він додав, що Вашингтон не втручатиметься в розвиток подій, оскільки це справа білоруського народу.

У заяві штабу Тихановської йдеться, що кандидат у президенти висловила подяку США за підтримку білоруського народу. Тихановська також заявила, що готова до діалогу з чинною владою, в тому числі за посередництва міжнародних організацій. Головною вимогою опозиції залишається проведення повторних виборів, а також розслідування насильства щодо учасників акцій протесту.

Біган планує у вівторок візит до Москви, головною темою його переговорів з російськими представниками стане ситуація в Білорусі.

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США не визнали вибори президента Білорусі, на яких, згідно з офіційними даними, переміг Лукашенко, вільними і справедливими. Вони також засудили владу Білорусі за жорстке придушення протестів.

У Білорусі два тижні тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Фото: Courtesy Photo

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