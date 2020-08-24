Промислове шпигунство: Відень уперше оголосив російського дипломата персоною нон грата

Австрійська Республіка вперше оголосила російського дипломата персоною нон грата.

За повідомленням Kronen Zeitung, він повинен залишити країну до 1 вересня, передає Укрінформ.

Австрійська влада закидає російському дипломату багаторічне промислове шпигунство у високотехнологічній компанії за підтримки австрійського громадянина та вважає таке обвинувачення особливо серйозним.

Розкрити шпигуна допоміг саме його австрійський спільник, який зрозумів, що зайшло занадто далеко. На допитах він назвав представника РФ своїм «начальником». Сам росіянин послався на свою дипломатичну недоторканність і відмовився давати будь-які свідчення.

Це не перша «неприємність» у відносинах між Віднем і Москвою, які загалом є досить теплими. Цього року Австрія вже звинуватила Росію у масованій кібератаці на Міністерство закордонних справ, також на території альпійської республіки було здійснене вбивство чеченського опозиційного активіста.

Загалом кілька країн Європи останнім часом змушені були висилати російських дипломатів. Кремль зазвичай реагує на такі кроки дзеркальними контрзаходами.