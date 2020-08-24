Шторм "Лаура" на Карибах забрав життя вже 13 осіб

Унаслідок потужного шторму «Лаура» у Карибському морі загинуло щонайменше 13 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Miami Herald.

Тільки на Гаїті загинуло щонайменше дев’ятеро осіб в результаті негоди, а ще двох розшукують.

У сусідній Домініканській Республіці вже відомо про щонайменше 4 жертв. Серед загиблих є троє дітей.

#TTLaura: Anpil lapli gentan tonbe plizyè kote nan peyi, sitou nan Lwès ak nan Sidès.



Sonje : dlo k ap desann PA JWE‼️#SezonSiklòn2020 #Laura pic.twitter.com/y5MlBEFWL8 — Pwoteksyon sivil (@Pwoteksyonsivil) August 23, 2020

Зазначається, що місцева влада вже евакуювала понад 1 050 людей, у той час як велика частина країни залишилася без світла унаслідок шторму «Лаура».

Також повідомляється про велику кількість завданої шкоди будинкам й інфраструктурі в країнах, де вже пройшовся шторм.

Очікується, що тропічний шторм упродовж цього тижня направлятиметься до узбережжя США, де вдарить по штату Луїзіана.