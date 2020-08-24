У штаті Вісконсин - протести після стрілянини поліцейських по афроамериканцю

У Кеноші, американський штат Вісконсин, почалися протести через стрілянину поліції по темношкірому чоловікові.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням AP.

Чоловік був доставлений в лікарню у тяжкому стані після того, як в неділю ввечері по ньому відкрив стрілянину офіцер поліції.

У соціальних мережах з'явилося відео з інцидентом, на ньому можна бачити, як троє офіцерів кричать і наставляють зброю на чоловіка, який обходить припаркований позашляховик. Коли чоловік відкриває двері автомобіля і нахиляється всередину, один з офіцерів хапає його за майку і стріляє. На відеозаписі було чутно сім пострілів, однак не ясно, скільки офіцерів стріляли, і що послужило приводом для стрілянини.

Департамент поліції Кеноші не навів деталей подій, повідомивши лише, що чоловіка доставили в лікарню у тяжкому стані, і що департамент юстиції штату розслідуватиме інцидент.

На тлі інциденту в ніч з неділі на понеділок було влаштовано кілька підпалів автомобілів, протестувальники вибивали вікна на міських вулицях.

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Натовпи людей зіткнулися з правоохоронними органами. За словами прибулих на місце журналістів, для розгону людей використовувався сльозогінний газ.

Випадки стрільби поліцейських по афроамериканцях не рідкісні в США. Схожі інциденти останнім часом стали приводом для масових протестів по всій країні.

Так, наприклад, на початку червня США охопили масові протести, викликані смертю 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда в штаті Міннесота після жорсткого затримання поліцією. Протести супроводжувалися масовими погромами, розкраданням магазинів, а також оскверненням пам'ятників історичним особам США.