Режим Лукашенко треба політично і дипломатично ізолювати - Грібаускайте

Режим Олександра Лукашенка в Білорусі необхідно політично та дипломатично ізолювати.

Про це сказала екс-президент Литви Даля Грібаускайте, повідомляє Укрінформ з посиланням на Delfi.

«Цей режим повинен бути ізольований політично і дипломатично, щодо представників Білорусі - не народу - повинні застосовувати не тільки політичні, але й економічні санкції», - сказала вона.

Грібаускайте також зазначила, що «після такого масового застосування жорстокої сили проти свого народу» не можна продовжувати вести «подвійну гру», вдаючи, «ніби щось ми бачимо, чогось не бачимо, адже економічні зв'язки важливі».

Як повідомлялося, екс-президент Литви приїхала в Медінінкай для участі у «Шляху свободи», який простягався від Кафедральної площі Вільнюса до кордону з Білоруссю. Акція була приурочена до 31-ї річниці «Балтійського шляху».

У Білорусі два тижні тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.