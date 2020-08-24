Влада Сицилії наказала негайно закрити табори для мігрантів

Губернатор Сицилії Нелло Музумечі розпорядився протягом однієї доби закрити в регіоні всі центри прийому мігрантів, які потрапляють на острів морем.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

За словами Музумечі, біженців слід переправити в материкову частину Італії. Причиною такого рішення він назвав високий ризик поширення коронавірусу в центрах прийому мігрантів. Сицилія більше «не може страждати від їх вторгнення», - переконаний політики

Зазначається, що наказ губернатора, перш за все, стосується табору та католицького центру на острові Лампедуза, які переповнені біженцями.

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Тим часом, указує DW, міністерство внутрішніх справ Італії заявило, що наказ губернатора Сицилії не є чинним, оскільки політика щодо біженців належить до компетенції центрального уряду в Римі.

Як відомо, сотні біженців з Африки та Азії щодня прибувають у південну Італію, особливо на острови Лампедуза і Сицилія. Місцева влада вже не раз заявляла, що не може впоратися з потоком мігрантів на тлі коронакризи.