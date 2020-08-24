Влада Сицилії наказала негайно закрити табори для мігрантів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.
За словами Музумечі, біженців слід переправити в материкову частину Італії. Причиною такого рішення він назвав високий ризик поширення коронавірусу в центрах прийому мігрантів. Сицилія більше «не може страждати від їх вторгнення», - переконаний політики
Зазначається, що наказ губернатора, перш за все, стосується табору та католицького центру на острові Лампедуза, які переповнені біженцями.
Тим часом, указує DW, міністерство внутрішніх справ Італії заявило, що наказ губернатора Сицилії не є чинним, оскільки політика щодо біженців належить до компетенції центрального уряду в Римі.
Як відомо, сотні біженців з Африки та Азії щодня прибувають у південну Італію, особливо на острови Лампедуза і Сицилія. Місцева влада вже не раз заявляла, що не може впоратися з потоком мігрантів на тлі коронакризи.