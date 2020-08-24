У Польщі арештували футболіста, який приховав зараження коронавірусом

Поліція Малопольського воєводства арештувала на три місяці 28-річного футболіста місцевої команди “Кміта” (Забежув), який провів кілька матчів, знаючи, що вже інфікований COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Polsatnews.pl.

Прокуратура обвинуватила футболіста в тому, що він свідомо створив загрозу життю і здоров’ю багатьох людей. Затриманий визнав свою провину.

Як зазначається, футболіст після отримання позитивного тесту на коронавірус мусив перебувати в ізоляції. Однак він не попередив тренерів та штаб команди про інфікування і зіграв ще у двох матчах.

У звязку з цим місцева санепідемстанція зобов’язала “Кміту” та команди, з яким вона грала останнім часом, пройти карантин.

Станом на 23 серпня у Польщі зафіксовано понад 61 тис. випадків інфікування COVID-19, близько 2 тисяч осіб померли.