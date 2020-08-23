Лукашенко на вертольоті залишив президентський палац

Лукашенко на вертольоті залишив президентський палац

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Укрінформ
Вертоліт Олександра Лукашенко вилетів з території Палацу незалежності в Мінську близько 21:00.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Телеграм-канал TUT.by.

Перед цим президент Білорусі вийшов за оточення Палацу незалежності і став дякувати силовикам. Весь цей час він був у бронежилеті і з автоматом.

Як повідомлялося, Олександр Лукашенко в неділю ввечері на тлі масових протестів у столиці Білорусі прилетів до своєї резиденції в Мінську - Палацу незалежності - з автоматом і в бронежилеті. Разом з ним був у бойовому спорядженні та зі зброєю його син Микола.

Тим часом білоруські силовики повністю перекрили вулицю біля президентського палацу.

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У неділю, 23 серпня, в Мінську почалася масова акція «Марш нової Білорусі». Кількість учасників демонстрацій в центрі міста, за різними даними оцінюється в 100 - 300 тисяч осіб.

Начальник міліції Мінська заявив про підготовку провокацій і закликав демонстрантів «до розсудливості». Також попередження демонстрантам озвучив міністр оборони Білорусі. «У разі порушення порядку і спокою ви будете мати справу вже не з міліцією, а з армією», - заявив він.

У Білорусі два тижні тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. людей. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили принаймні про п'ять загиблих під час протестів.

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