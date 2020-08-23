Біля посольства Білорусі у Москві затримали 11 осіб

Біля посольства Білорусі у Москві затримали 11 осіб

Укрінформ
Біля посольства Білорусі у столиці РФ, де проходить акція солідарності з протестувальниками проти режиму Олександра Лукашенка, затримали щонайменше 11 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє «ОВД-Инфо» з посиланням на одного із затриманих, музиканта гурту Rodonitza Олега Климова.

За словами Климова, його затримали, коли він прямував до посольства Білорусі,  причину не пояснили. Климов припустив, що приводом стала біло-червона футболка з символікою групи Rodonitza. Після нього в автозак завели ще 10 осіб.

За інформацією російських ЗМІ, акція біля посольства Білорусі почалася близько 15:00. До неї долучилися приблизно 150 осіб, серед них – співачка, учасниця Євробачення-2005 від Білорусі Анжеліка Агурбаш.

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Як повідомлялося, у неділю в Мінську відбулася масова акція «Марш нової Білорусі». Кількість учасників демонстрацій в центрі міста, за різними даними, оцінюється в 100 - 300 тисяч осіб.

Начальник міліції Мінська заявив про підготовку провокацій і закликав демонстрантів «до поміркованості». Також попередження демонстрантам озвучив міністр оборони Білорусі. «У разі порушення порядку і спокою ви матимете справу вже не з міліцією, а з армією», - заявив він.

У Білорусі два тижні тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, котрий керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. людей. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

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