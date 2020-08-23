"Забезпечення національної безпеки": в Мінську - проблеми з інтернетом

У білоруській столиці ввечері в неділю виникли проблеми з мобільним інтернетом, причому у всіх трьох операторів.

Про це повідомляє видання «Наша Ніва», передає Укрінформ.

«Проблеми почалися близько 18:31 у користувачів всіх трьох операторів - А1, МТС і life :) - в різних частинах міста. Мобільний інтернет або повністю відсутній (як у МТС), або працює з серйозними перебоями. Месенджери не оновлюються, відкривати інтернет-сторінки не виходить", - йдеться у повідомленні.

Як пізніше повідомив onliner.by, мобільний інтернет працює трохи краще, тоді як домашній доступ в мережу від різних провайдерів функціонує не найкращим чином.

Пресслужба A1 повідомила виданню таке: «З жалем повідомляємо, що на вимогу державних органів у зв'язку із забезпеченням національної безпеки істотно знижена пропускна здатність 3G-мережі А1 на території деяких районів м. Мінськ. Виконання цієї вимоги призводить до погіршення якості сервісу передачі даних. Про відновлення коректного доступу до послуги буде повідомлено додатково. Перепрошуємо і сподіваємося на швидке відновлення обслуговування».

Як повідомлялося, у неділю, 23 серпня, в Мінську почалася масова акція «Марш нової Білорусі». Кількість учасників демонстрацій в центрі Мінська, за різними даними, оцінюється в 100 - 300 тисяч осіб.

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Начальник міліції Мінська заявив про підготовку провокацій і закликав демонстрантів «до поміркованості». Також попередження демонстрантам озвучив міністр оборони Білорусі. «У разі порушення порядку і спокою в цих місцях (біля меморіалів загиблим у Другій світовій війні - ред.) ви матимете справу вже не з міліцією, а з армією», - заявив він.

У Білорусі два тижні тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.