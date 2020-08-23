Лукашенко на гвинтокрилі залишає президентський палац - ЗМІ

Прямо зараз зі своєї резиденції - Палацу незалежності - на гелікоптері евакуюється президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Telegram-канал NEXTA.

«Лукашенко залишає Палац на гелікоптері прямо в ці секунди!» - йдеться у повідомленні.

Також на каналі вже є відео, на якому видно, як гелікоптер приземлився на території Палацу незалежності.

Інформація уточнюється.

Увечері в неділю білоруські силовики повністю перекрили вулицю біля президентського палацу Лукашенка.

Як повідомлялося, в неділю, 23 серпня, в Мінську почалася масова акція «Марш нової Білорусі». Кількість учасників демонстрацій у центрі міста за різними даними оцінюється в 100 - 300 тис. осіб.

Начальник міліції Мінська заявив про підготовку провокацій і закликав демонстрантів «до розсудливості». Також попередження демонстрантам озвучив міністр оборони Білорусі. «У разі порушення порядку і спокою в цих місцях (біля меморіалів загиблим у Другій світовій війні - ред.) ви будете мати справу вже не з міліцією, а з армією», - заявив він.

Читайте також: У Мінську силовики перекрили підходи до президентського палацу

У Білорусі два тижні тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Читайте також: Біля стели в Мінську помітили військових зі зброєю

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ять загиблих під час протестів.