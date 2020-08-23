Лукашенко на гвинтокрилі залишає президентський палац - ЗМІ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Telegram-канал NEXTA.
«Лукашенко залишає Палац на гелікоптері прямо в ці секунди!» - йдеться у повідомленні.
Також на каналі вже є відео, на якому видно, як гелікоптер приземлився на території Палацу незалежності.
Інформація уточнюється.
Увечері в неділю білоруські силовики повністю перекрили вулицю біля президентського палацу Лукашенка.
Як повідомлялося, в неділю, 23 серпня, в Мінську почалася масова акція «Марш нової Білорусі». Кількість учасників демонстрацій у центрі міста за різними даними оцінюється в 100 - 300 тис. осіб.
Начальник міліції Мінська заявив про підготовку провокацій і закликав демонстрантів «до розсудливості». Також попередження демонстрантам озвучив міністр оборони Білорусі. «У разі порушення порядку і спокою в цих місцях (біля меморіалів загиблим у Другій світовій війні - ред.) ви будете мати справу вже не з міліцією, а з армією», - заявив він.
У Білорусі два тижні тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.
Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ять загиблих під час протестів.