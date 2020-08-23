Лукашенко на гвинтокрилі залишає президентський палац - ЗМІ

Лукашенко на гвинтокрилі залишає президентський палац - ЗМІ

Відео
Укрінформ
Прямо зараз зі своєї резиденції - Палацу незалежності - на гелікоптері евакуюється президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Telegram-канал NEXTA.

«Лукашенко залишає Палац на гелікоптері прямо в ці секунди!» - йдеться у повідомленні.

Також на каналі вже є відео, на якому видно, як гелікоптер приземлився на території Палацу незалежності.

Інформація уточнюється.

Увечері в неділю білоруські силовики повністю перекрили вулицю біля президентського палацу Лукашенка.

Як повідомлялося, в неділю, 23 серпня, в Мінську почалася масова акція «Марш нової Білорусі». Кількість учасників демонстрацій у центрі міста за різними даними оцінюється в 100 - 300 тис. осіб.

Начальник міліції Мінська заявив про підготовку провокацій і закликав демонстрантів «до розсудливості». Також попередження демонстрантам озвучив міністр оборони Білорусі. «У разі порушення порядку і спокою в цих місцях (біля меморіалів загиблим у Другій світовій війні - ред.) ви будете мати справу вже не з міліцією, а з армією», - заявив він.

Читайте також: У Мінську силовики перекрили підходи до президентського палацу

У Білорусі два тижні тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Читайте також: Біля стели в Мінську помітили військових зі зброєю

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ять загиблих під час протестів.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-