Влада іде на силові «хитрощі», але «Марш нової Білорусі» не спинити

14-15 дні протесту в Білорусі-2020, новини та сюжети у розвитку

Протягом суботи-неділі, 22-23 серпня, у Білорусі було більш-менш тихо — чути було хіба що “громихання” Олександра Лукашенка. Таке собі затишшя перед обіцяним багаточисельним «Маршем нової Білорусі», який має стати Маршем змін…

А вже в неділю тільки й чути: “Марш-марш-марш…”

Сюжет №1. У передчутті «Маршу нової Білорусі» та на його початку

22 серпня. Протягом суботи в Мінську мирні акції змінювали одна одну, а деякі проходили паралельно: авто- велопробіги протесту, акції «Жінки в білому», «Моя камера»... Надвечір на площу Незалежності (саме там був запланований на 14:00 неділі «Марш нової Білорусі») почали сходитися люди - не дуже багато, загалом близько тисячі. Проте туди ж навідалися й ОМОНівці: цього разу не кийками, а заявами в гучномовець вони намагалися розігнати демонстрантів, але останні не розходилися, оплесками реагуючи на заклики піти з площі.

Головні телеграм-канали білоруського протесту «Мая краіна Беларусь», «Nexta Live» тощо опублікували низку порад під назвою «Готуємося до «Маршу нової Білорусі». Крім того, було озвучено «три народні вимоги»: свободу всім затриманим і політв’язням, правосуддя над винними в тортурах і вбивствах та Лукашенко має піти.

Олександр Григорович “подбав” про те, щоб дістатися до Мінська у неділю було непросто : ДАІ раптом надумала проводити «профілактичний захід» під назвою «Фільтр». З 11:00 дозволену швидкість руху практично на усіх дорогах, які ведуть до столиці Білорусі, знижено до 50 км/год.

Телеграм-канал «The Villasge Беларусь» повідомив про високу ймовірність зупинки і перевірки автомобілів.

23 серпня. Ранковий Мінськ зустрічає гостей з регіонів Білорусі національними прапорами. «Ласкаво просимо в столицю, - пише телеграм-канал «Баста!». Повідомляється, що зранку абсолютна більшість учасників «Маршу нової Білорусі» благополучно дісталися, люди продовжують прибувати.

Але й влада підготувалася до Маршу: в середмістя Мінська підтягнули водомети і автозаки, ДАІ Мінської області виставила на основних трасах пости на в'їздах до столиці, журналісти помітили нав’їзді в місто ОМОН. Окрім того, вдень було закрито 4 важливіші в цьому випадку станції метро.

Та попри всі владні приготування, великі піші колони людей з різних кінців Мінська з біло-червоно-білими прапорами прямували в бік центра. Точну кількість учасників Маршу встановити важко, але на око вона справді вражає!

На трасах Молодечно - Мінськ, Гродно – Мінськ, Могильов - Мінськ утворилися гігантських «хвости» з автомобілів, що прямують до Мінська. ДАІ перекрило одну смугу, вибірково зупиняє та перевіряє машини, запитує про мету поїздки. Машини із ОМОНом стоять на вулицях Совєтській, Комсомольській, Володарській, Берсана, Свярдлова, а також поруч із стадіоном «Динамо».

На площу Незалежності продовжують сходитися люди. В соцмережах публікують низку роликів з довжелезними колонами, які рухаються в центр. На 14:00 на площі Незалежності зібралося кілька тисяч протестувальників. Люди скандують «Жыве Беларусь!”, «Уходи!», «Свободу!». Туди ж прибула міліція, її предствники намагаються щось сказати в гучномовець, але демонстранти не звертають на них уваги. Обставновка спокійна. Люди є не тільки в центрі — їх багато на всіх вулицях Мінська. Народу усе прибуває (станом на 15:30 кількість учасників маршу зросла до 200 тисяч (!) осіб)...

З даху Мінського міськвиконкому звукопідсилювачі транслюють запис про неприпустимість порушення законодавства про масові заходи. Громадян закликають не змушувати правоохоронні органи "використовувати фізичну силу і спецзасоби". Голова міської міліції Іван Кубрак розказав про загрози провокацій і наголосив: за участь у несанкціонованих масових заходах передбачена відповідальність. Міноборони Білорусі перед Маршем заявило, що у разі порушення порядку і спокою демонстранти матимуть справу не з міліцією, а з армією. Міністр оборони попередив демонстрантів, щоб вони не «порушували порядок і спокій» біля меморіалів загиблим у Другій світовій війні. Поруч з Музейно-парковим комплексом «Перемога» помічені військові зі зброєю: вони навіть затримали кореспондента TUT.by, але його незабаром відпустили.

Чи справді білоруська влада має намір знову вдатися до жорстких заходів та ще й на такій багатолюдній акції, чи це тільки погрози?..

Тим часом недільний «Марш нової Білорусі» проходить не тільки в Мінську, а й в інших містах країни, а в багатьох куточках світу збираються акції солідарності з білоруським народом.

Сюжет №2 . Лукашенко лякає, попереджає …

22 серпня. Перебуваючи в Гродно, Олександр Лукашенко наговорив багато чого: і про іноземну загрозу, і про страйкуючі підприємства, які пригрозив закрити «на замок» вже з понеділка, і про те, що більша частина фото з травмами людей фальшиві. «В Інтернеті хто сидить? 60% показували синці. 60% постановочні кадри!», - переконаний очільник білоруської влади. А щодо 40%, які, за Лукашенком, не постановочні, то в тих випадках міліціонерів треба просто пробачити: «Що ви будете робити, якщо почнеться бандитизм на вулицях? Кому ви будете дзвонити? 01, 02, 03 - ми з дитинства знаємо ці телефони. Не громіть цих людей. Це ж ваші люди. Навіть якщо вони десь помилилися - вибачте їх». Але куди дзвонити білорусам, коли їх вбиватимуть оті «ваші люди»?..

В контексті недільного великого Маршу цікавою видається заява-обіцянка Лукашенка з понеділка «продемонструвати владу»: «Я тільки що сказав: субота, неділя на роздуми. З понеділка нехай не ображаються». Що мається на увазі – побачимо вже зовсім скоро.

23 серпня. В неділю Олександр Григорович ще не робив гучних заяв. Можливо, спостерігає за Маршем і готує їх на вечір?

Мозаїка. Одним абзацом і одним реченням

Повний абзац (два)

1. Мешканець Жодино Микита Кравцов, який з 12 серпня вважався зниклим без вісти, знайдений мертвим в Мінську, пише NEXTA Live. Це в лукашенківській Білорусі називається «суїцид». Нещодавно був знайдений втопленим у річці член Волковиського виборчкому, який відмовився підписати протокол. Тепер Кравцов. Скільки ще буде таких “суїцидів”?..

2. А поки режим обіймами зустрічає «запорєбрікових» журналістів- роспропагандистів (за стиль роботи протестуючі вже назвали їх BeloRussia Today), білоруські айтішники створили ініціативу підтримки для «своїх», які вирішили піти з державних ЗМІ. Ось що з цього приводу пише головний виконавчий директор SLON Media Герман Поліщук: «Вчора я зробив пост про підтримку працівників БТ, ОНТ, СТВ. Нам вже написало понад 400 осіб з телеканалів та інших держЗМІ, хто звільнився, збирається або вже сьогодні хоче говорити в ефірі правду, але боїться. Зараз пробуємо розібрати всі заявки і допомогти максимальній кількості людей». Паралельно бізнесмен з Кремнієвої долини (компанію PandaDoc) Микита Мікадо запропонував білоруським силовикам фінансову допомогу, якщо вони звільняться і «перейдуть на бік добра» - за десять днів від них отримано 425 заявок, 27 вже схвалені.

Помірне речення (4)

1. Затриманого в Пскові колишнього білоруського слідчого Андрія Остаповича, який виступив проти режиму, вивезли з Росії, як кажуть, до Білорусі.

2. У НАТО вкотре назвали заяви Лукашенко безпідставними: Альянс не становить жодної загрози для Білорусі або будь-якої іншої країни і не концентрує військ у регіоні.

3. Зеленський заявив, що на місці Лукашенка провів би через місяць нові президентські вибори.

4. Російський аналітик Олександр Морозов вважає, що пропагандистською підтримкою Білорусі керує заступник головного редактора МІА "Россия сегодня" Андрій Благодиренко (він уже в Мінську), PR-підтримку надає московське агентство «Има-консалтинг».

Мирослав Ліскович. Київ

Фото: TUT.BY