Соратники Навального відклали недільну пресконференцію

Соратники російського опозиційного політика Олексія Навального відклали запланований на неділю стрім у соцмережах, у якому мали намір оприлюднити деталі про його ймовірне отруєння.

Берлінська клініка Charite також наразі не повідомляє про стан пацієнта. Про це пише DW, передає Укрінформ.

Соратники російського опозиціонера Олексія Навального відклали оголошення подробиць, пов'язаних з його можливим отруєнням. Заплановану на неділю, 23 серпня, відеострім-пресконференцію у соцмережах, на якій соратники Навального мали оприлюднити дані, пов’язані з його імовірним отруєнням, перенесли на пізніший час.

"Вибачте, сьогодні увечері анонсованого стріму не буде. Ми обов'язково проведемо його пізніше, коли будемо до цього готові", - написав у Twitter Леонід Волков, близький до Навального керівник "Фонду боротьби з корупцією".

Він не пояснив, чому змінились плани. Напередодні члени команди Навального пообіцяли, що 23 серпня розкажуть усі відомі їм подробиці стосовно можливого отруєння.

Раніше речниця берлінської клініки Charite, до якої Навального перевезли на лікування з Омська, повідомила, що інформацію про стан пацієнта нададуть лише після завершення усіх обстежень, не раніше понеділка, 24 серпня.

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Як повідомлялося, 22 серпня приватний літак ініціативи Cinema for Peace доставив Навального з Томська до Берліна. Лікарі взяли у 44-літньго політика аналізио.

Німецька поліція взяла під цілодобову охорону клініку Charite в Берліні, де перебуває Навальний. Біля клініки чергують кілька автобусів поліції, а також близько 10 правоохоронців.

20 серпня Навального госпіталізували в Омську клініку після екстреної посадки літака, на якому він повертався в Москву з Томська. Політик впав у кому. Попередньо однією з версій було отруєння нерозпізнаним токсином. Згодом російські лікарі відкинули версію про отруєння та почали заявляти про "порушення обміну речовин".