Затриманого в Пскові колишнього білоруського слідчого вивезли з Росії - адвокат

Затриманого в Пскові колишнього білоруського слідчого Андрія Остаповича вивезли з Росії.

Як передає Укрінформ, про це «Північно-Захід. МБХ медіа» повідомив адвокат Остаповича В'ячеслав Головін з посиланням на своє джерело.

Причину таких дій і місце, куди везуть Остаповича, співрозмовник видання не уточнив. Білоруського слідчого затримали 22 серпня в Пскові.

«Його затримали в готелі «Ризький». За моєю інформацією, він звинувачується в адміністративному правопорушенні через незаконний перетин кордону, який швидше за все пов'язаний з пандемією. Проте в реальності вони чекають на документи з Білорусі на екстрадицію. У Пскові він перебував із четверга», - розповів адвокат.

Остапович подав у відставку на тлі протестів через результати виборів в країні. У зверненні в своєму Інстаграмі він закликав жителів Білорусі боротися до кінця і «вигнати диктатора Лукашенка» і виклав фото рапорту про звільнення.

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Він також написав, що на власні очі бачив, як співробітники ОМОНу били на мітингах мирних демонстрантів і наголосив, що не має наміру працювати в правоохоронних органах, коли в країні відбуваються такі події.

Пізніше адвокат повідомив, що Остаповича силовики вивезли на територію Білорусі в населений пункт Юховічі. Однак адвокат не може стверджувати, що його передали саме силовикам.

«Чергова частина офіційно відпустила Остаповича, нікого про це не повідомивши. За словами самого Андрія, його завантажили в машину і довезли до кордону і висадили. Сказали, в Росію більше не повертатися. Силовикам його не передавали», - розповів адвокат.

9 серпня в Білорусі відбувся основний день голосування на виборах президента республіки. Після закриття виборчих дільниць по всій країні розпочалися масові акції протесту. У Мінську на вулицю вийшли десятки тисяч людей, в центрі міста сталися зіткнення з силовиками. Протести проходять по всій країні.

У МВС заявили, що за три дні масових акцій затримали близько 6,7 тис. осіб. Звільнені затримані розповідали про побиття і катування з боку силовиків. Понад 700 людей звернулися до Слідчого комітету з заявами про травми, отримані під час затримань. Офіційно МОЗ визнало загиблими трьох протестувальників.