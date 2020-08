На з'їзді демократів у промові Байдена угледіли плагіат

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на Washington Examiner, у його промові на з'їзді партії побачили схожість зі словами з передсмертної записки голови лівої канадської Нової демократичної партії Джека Лейтона.

Байден виголосив промову в завершальний день з'їзду партії й офіційно погодився бути висунутим на посаду глави держави. На завершення промови він сказав, що "Любов сильніше ненависті. Надія сильніша за страх. Світло сильніше темряви".

У цій фразі американські ЗМІ побачили пряму аналогію зі словами з передсмертної записки голови лівої канадської Нової демократичної партії Джека Лейтон. Схожі слова він написав у 2011 році.

"Друзі мої, любов краще гніву. Надія краще, ніж страх. Оптимізм краще відчаю", - йдеться в рядках Лейтона.

Кореспондент CBC Олександр Панетта вказав на схожість в Twitter.

