Ліхтенштейн хоче відсудити у Чехії конфісковані після війни землі

Ліхтенштейн подав скаргу до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ)і вимагає від Чехії повернути землі, конфісковані у громадян князівства після Другої світової війни.

Про це йдеться у заяві уряду Ліхтенштейна, передає Укрінформ.

Зазначається, що Чехія недостатньо поважає суверенітет князівства, бо вища судова інстанція країни відхилила скарги громадян Ліхтенштейна.

Загалом Ліхтенштейн претендує на понад 2 тисячі квадратних кілометрів. Для порівняння, територія усього князівства зараз — 160 квадратних кілометрів, тобто, у понад 12 разів менше.

На цій території, серед іншого, розташовані резиденція князів Ліхтенштейну Вальтице та замок Леднице, які внесені до списку культурної спадщини ЮНЕСКО.

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Влада Ліхтенштейну звинувачує Чехію у видаленні записів із земельних реєстрів, які доводять права князівства на ці землі.

Міністерка закордонних справ Ліхтенштейну Катрін Еггенбергер заявила Financial Times, що для країни це питання залишається невирішеним, а конфіскація без компенсації — неприпустима.

"Чим менше країна, тим важливіше відстоювати свої права", — наголосила вона.

Водночас заступник міністра закордонних справ Чехії Мартін Смолек сказав виданню, що попередня позиція Праги — цю справу не повинен розглядати ЄСПЛ, бо ніколи раніше він не розглядав питання, які виникли до ухвалення Європейської конвенції з прав людини (її ухвалили у 1953 році).