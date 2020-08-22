Ліхтенштейн хоче відсудити у Чехії конфісковані після війни землі
Про це йдеться у заяві уряду Ліхтенштейна, передає Укрінформ.
Зазначається, що Чехія недостатньо поважає суверенітет князівства, бо вища судова інстанція країни відхилила скарги громадян Ліхтенштейна.
Загалом Ліхтенштейн претендує на понад 2 тисячі квадратних кілометрів. Для порівняння, територія усього князівства зараз — 160 квадратних кілометрів, тобто, у понад 12 разів менше.
На цій території, серед іншого, розташовані резиденція князів Ліхтенштейну Вальтице та замок Леднице, які внесені до списку культурної спадщини ЮНЕСКО.
Влада Ліхтенштейну звинувачує Чехію у видаленні записів із земельних реєстрів, які доводять права князівства на ці землі.
Міністерка закордонних справ Ліхтенштейну Катрін Еггенбергер заявила Financial Times, що для країни це питання залишається невирішеним, а конфіскація без компенсації — неприпустима.
"Чим менше країна, тим важливіше відстоювати свої права", — наголосила вона.
Водночас заступник міністра закордонних справ Чехії Мартін Смолек сказав виданню, що попередня позиція Праги — цю справу не повинен розглядати ЄСПЛ, бо ніколи раніше він не розглядав питання, які виникли до ухвалення Європейської конвенції з прав людини (її ухвалили у 1953 році).