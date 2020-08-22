Лукашенко призначив губернатором Гродненської області ексглаву МОЗ

У Білорусі новим губернатором Гродненської області став Володимир Каранік, який донині керував Міністерством охорони здоров'я країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє БелТА.

«Мною прийнято рішення направити до вас (у Гродно - ред.) вашу людину - Володимира Степановича Караніка (уродженця Гродно - ред.). Для мене це велика втрата. Тому що це геройська людина за часів коронавірусу. Якби не він, нам було б дуже важко. Це був перший помічник президента з усіх питань, перший генерал, який виконував мої вказівки. І ми ж правильно вчинили», - сказав Лукашенко.

Відповідну кандидатуру він запропонував під час зустрічі в Гродно з депутатами обласної ради. Обласні депутати проголосували за підтримку цього призначення.

До цього посаду голови Гродненського обласного виконавчого комітету обіймав Володимир Кравцов.

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Раніше, протягом 14-18 серпня, в Гродненській області, в Гродно було досягнуто згоди між владою і протестувальниками про координацію дій.

Пізніше режим був знову посилений. Президент Лукашенко також прийняв рішення провести в області, що межує з Польщею і Литвою, військові навчання. У суботу президент Білорусі перебуває в Гродно. Тут же, на нараді з силовим блоком, він оголосив про те, що вперше за 25 років привів ЗС країни в повну бойову готовність.

Володимир Каранік, будучи главою МОЗ, після початку протестів 9-10 серпня кілька разів спілкувався з протестувальниками, в результаті чого взаєморозуміння встановлено не було.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними їх результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі тривають виступи громадян, не згодних з офіційними результатами виборів. Представники силових органів Білорусі застосовують силу проти учасників мирних протестів, які поширилися по всій країні. Силовики застосовують проти демонстрантів гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тисячі осіб. У лікарню потрапили щонайменше 250 осіб, є загиблі.

Учасниця президентських перегонів Світлана Тихановська, яка була змушена виїхати до Литви, заявила 14 серпня, що набрала до 70 відсотків голосів на виборах, і закликала громадян Білорусі в наступні вихідні продовжити мирні протести проти фальсифікації виборів.

22 серпня Тихановська заявила, що не планує висуватися на посаду президента Білорусі в разі проведення повторних виборів.