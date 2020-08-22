Кількість заражених коронавірусом у Росії наближається до 950 тисяч

За минулу добу в Російській Федерації зареєстровано 4 860 нових випадків коронавірусу, загальна їхня кількість зросла до 949 531.

Як передає Укрінформ, це випливає з інформації на сайті стопкоронавірус.рф.

Найбільше нових випадків COVID-19 за добу було виявлено в Москві - 687 осіб, 183 - у Петербурзі, 161 - у Московській, 129 - у Ростовській областях, 128 - у Ставропольському краї.

За вівторок від COVID-19 у країні померло 120 пацієнтів. Усього з початку епідемії - 16 268. За минулу добу одужали 6 115 осіб, всього з початку поширення коронавірусу - 767 754.

Станом на ранок 22 серпня у світі зафіксовано 23 121 366 випадків COVID-19, з яких 803 223 - з летальним результатом, 15 715 757 осіб одужали.

Фото: АА