Літак з Навальним прибув до Німеччини

Літак з російським опозиціонером Олексієм Навальним на борту прибув у Берлін.

Про це заявила прессекретар ФБК Кіра Ярмиш у Твіттері, повідомляє Укрінформ.

Як повідомлялося раніше, разом з Навальним у Німеччину полетіла його дружина Юлія.

Політика госпіталізували в Омську лікарню в непритомному стані після отруєння невідомою речовиною.

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Йому стало погано під час польоту з Томська у Москву, через що літак екстрено сів в аеропорту Омська.

Навальний знаходиться в комі і підключений до апарату ШВЛ. Омські лікарі оцінили стан Навального як важкий.