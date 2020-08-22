Літак з Навальним прибув до Німеччини
Укрінформ
Літак з російським опозиціонером Олексієм Навальним на борту прибув у Берлін.
Про це заявила прессекретар ФБК Кіра Ярмиш у Твіттері, повідомляє Укрінформ.
Як повідомлялося раніше, разом з Навальним у Німеччину полетіла його дружина Юлія.
Політика госпіталізували в Омську лікарню в непритомному стані після отруєння невідомою речовиною.
Йому стало погано під час польоту з Томська у Москву, через що літак екстрено сів в аеропорту Омська.
Навальний знаходиться в комі і підключений до апарату ШВЛ. Омські лікарі оцінили стан Навального як важкий.