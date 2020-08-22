Спалах коронавірусу на фабриці курятини у Шотландії: інфіковано майже 70 осіб

На ще одній фабриці компанії 2 Sisters, яка є одним з найбільших виробників курятини у Британії, коронавірусом заразилися щонайменше 68 працівників та контактних осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Загалом 68 випадків зараження коронавірусом пов’язано з птахофабрикою 2 Sisters у шотландському місті Купар Аргус. Йдеться про 59 працівників та 9 контактних осіб.

У зв’язку з цим усі працівники — понад 600 осіб — пройдуть тест на коронавірус, а їхні близькі мають самоізолюватися до 31 серпня. Фабрика призупиняє роботу на 2 тижні.

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен зазначила, що у місті поки не планують посилювати карантин.

Як повідомлялося, раніше у червні спалах COVID-19 стався на фабриці 2 Sisters в Уельсі, захворіли 217 людей. За останню добу в Шотландії було виявлено 71 новий випадок коронавірусу.