Російського опозиціонера, засновника Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального відправили на лікування до Німеччини.

Про це повідомила прессекретар ФБК Кіра Ярмиш у Twitter, передає Укрінформ.

Разом із Навальним до Німеччини полетіла також його дружина Юлія.

Алексея подняли на медицинский борт. Юля с ним pic.twitter.com/nCw5UsalG8 — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 22, 2020

За словами Ярмиш, політика повезли в аеропорт таємно, хоча раніше була домовленість, що в реанімобілі разом з ним будуть їхати його брат Олег та юрист ФБК Іван Жданов.

Нагадаємо: Олексія Навального госпіталізували до омської лікарні в непритомному стані після отруєння невідомою речовиною. Йому стало погано під час польоту з Томська до Москви, через що літак екстрено сів в аеропорту Омська.

Політика з борта літака доставили в реанімацію і підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Він знаходиться в комі. Омські лікарі оцінюють стан Навального як тяжкий.