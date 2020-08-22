Навального відправили на лікування до Німеччини

Навального відправили на лікування до Німеччини

Укрінформ
Російського опозиціонера, засновника Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального відправили на лікування до Німеччини.

Про це повідомила прессекретар ФБК Кіра Ярмиш у Twitter, передає Укрінформ.

Разом із Навальним до Німеччини полетіла також його дружина Юлія.

За словами Ярмиш, політика повезли в аеропорт таємно, хоча раніше була домовленість, що в реанімобілі разом з ним будуть їхати його брат Олег та юрист ФБК Іван Жданов.

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Нагадаємо: Олексія Навального госпіталізували до омської лікарні в непритомному стані після отруєння невідомою речовиною. Йому стало погано під час польоту з Томська до Москви, через що літак екстрено сів в аеропорту Омська.

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Політика з борта літака доставили в реанімацію і підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Він знаходиться в комі. Омські лікарі оцінюють стан Навального як тяжкий.

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