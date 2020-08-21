Для всіх греків вакцина від COVID-19 буде безкоштовною — уряд

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс зазначив, що вакцина від коронавірусу буде безкоштовною для всіх греків одразу, як тільки стане доступною.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Kathimernini.

"Я хочу дати чітке розуміння, що вакцина буде доступна безкоштовно для всіх громадян Греції. Ми ще не знаємо, чи буде це одна доза, чи більше. Ми не знаємо, коли вона буде у нас. Але сподіваємося, що буде раніше, ніж пізніше", - сказав глава грецького уряду.

Міцотакіс додав, що захисні маски безкоштовно розповсюджуватимуться серед учнів та вчителів із початку нового навчального року.

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Міністр освіти Греції Нікі Керамеус у четвер заявив, що маски обов'язкові та в приміщеннях школи, і на відкритому повітрі у разі присутності великих груп людей в одному місці.

Нагадаємо: станом на 21 серпня у Греції загалом зафіксовано 7 934 випадки COVID-19, з них 235 летальних.