Ексдержсекретар США Джеймс Бейкер захворів на COVID-19

Колишній державний секретар США Джеймс Бейкер та його дружина отримали позитивний тест на коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це CNN повідомив його речник Джон Вільямс.

За словами Вільямса, нині пара перебуває на самоізоляції вдома у Х’юстоні. Він також зазначив, що попри симптоми хвороби Бейкер продовжує працювати з дому, а його дружина має сили на готування страв.

Зазначається, що Бейкер працював на посаді держсекретаря під час каденції президента Джорджа Буша-старшого.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 21 серпня у світі зареєстровано 22 861 688 випадків COVID-19. З них 797 105 - летальні, а 15 516 737 осіб одужали. 1%, або 61 851 хворий, перебуває у серйозному або критичному стані.

Фото: voanews.com