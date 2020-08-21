У Мінську люди створюють живий ланцюг через все місто

У білоруській столиці в п'ятницю ввечері проходить акція «Ланцюг покаяння» - її учасники вишикуються в ланцюжок від ізолятора тимчасового тримання на вулиці Окрестіна через все місто до урочища Куропати під Мінськом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс, а також портал TUT.by.

На даний час люди вишикуються по всьому місту - на Немизі, Грушівці, в районі Академії наук, в самих Куропатах. Учасники акції тримають прапори, машини підтримують їх сигналами.

Мета акції - висловити протест проти насильства силовиків над мирними протестувальниками.

Міліція поки що не перешкоджає проведенню акції. Силовики тільки просять учасників розійтися і попереджають, що стосовно них може бути розпочато адміністративний процес. Проте люди не розходяться.

Повідомляється, що станом на 20:00 в Мінську на Немизі кількість учасників «Ланцюга покаяння» не зменшується.

Як повідомлялося, в ізоляторі на Окрестіна тримають затриманих на акціях протесту.

А урочище Куропати під Мінськом є ​​місцем поховання жертв сталінських репресій. За деякими даними, тут поховано від 30 тисяч до 100 тисяч осіб. Територія поховання займає 15 гектарів і охороняється державою.

Протести в Білорусі тривають другий тиждень. Ці масові акції протесту спрямовані проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко, який займає цей пост з 1994 року.

Вибори відбулися 9 серпня. Відповідно до затверджених ЦВК підсумками, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську - 10,12%.

Всього під час акцій протесту було затримано близько 7 тисяч осіб. Троє загинули. На даний момент частину затриманих звільнили.

З 13 серпня протести почалися на багатьох білоруських підприємствах.

У той же час акції своїх прихильників організовує президент країни Олександр Лукашенко.

Фото: TUT.by