Діджея Соколовського, який увімкнув "Перемен" у Мінську, доставили в МВС

Звукорежисера Влада Соколовського, який нещодавно вийшов із в'язниці на Окрестина в Мінську, можливо, знову затримали білоруські силовики.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by.

Соколовський встиг повідомити родичам, що його везуть на вулицю Міський Вал, де знаходиться центральний апарат МВС.

Наразі невідомо, хто і чому його затримав. За інформацією адвоката Михайла Боднарчука, Влад знаходиться в центральному апараті МВС, проте до клієнта його не пускають.

Інформацію про затримання Влада також підтвердив його колега Кирило Галанов, який також отримав десять діб адміністративного арешту за пісню «Перемен», що пролунала в Київському сквері на дні відкритих дверей. «О 16:20 ми розмовляли з Владом телефоном. Він розповів, що на завтра його викликають до МВС, запитував, чи зв'язувалися зі мною. Я відповів, що мені ніхто не телефонував», - наголосив Галанов.

За його словами, через дві хвилини він знову набрав Влада, той відповів, що йому дзвонять у двері, і попросив сконтактувати з адвокатом. А ще діджей встиг написати своїй дівчині, що його «забрали».

Як повідомлялося, на 6 серпня був заявлений великий мітинг на підтримку Світлани Тихановської. Однак всі дозволені майданчики виявилися зайняті міськими заходами. Тож у парку Дружби народів відбулось заявлене владою свято, присвячене Дню залізничних військ. У декількох сотнях метрів від парку - в Київському сквері - повинен був пройти день відкритих дверей установ додаткової освіти. Але тут зібралася багатотисячна юрба - і щось пішло не за планом. Виступ баяніста Віталія Воронка несподівано перервала пісня «Перемен» Віктора Цоя. Виявилося, що співробітники Палацу дітей та молоді, які керували пультом, свідомо увімкнули цю композицію. На руках у хлопців були білі браслети. Владислав і Кирило заявили журналістам, що зробили це свідомо, тому що хочуть змін і готові до того, що завтра залишаться без роботи. Несподівану зміну програми присутні, яких на той час зібралося вже кілька тисяч, підтримали вигуками «Молодці!» і оплесками.

До хлопців за пультом підійшов хтось із адміністрації району, попередив, що вони зривають захід, і викликав міліцію. Після цього музична програма перервалася. З'явилися проблеми зі зв'язком.

Після заходу телефони хлопців виявилися не в зоні доступу, пізніше їх засудили на 10 діб арешту.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі після президентських виборів, що відбулися 9 серпня, тривають протести проти офіційних їхніх результатів, згідно з якими Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. чоловік. До лікарень потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про мінімум п'ятеро загиблих під час протестів.

Фото: TUT.BY