Навального перевозять у німецьку клініку - ЗМІ

Лікарі омської лікарні швидкої допомоги №1, де в реанімації перебуває російський опозиційний політик Олексій Навальний, дозволили відправити його на лікування до Німеччини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Медуза з посиланням на омський портал Город55.

Зазначається, що це рішення прийняли на консиліумі, де була присутня в тому числі дружина опозиціонера Юлія Навальна.

Планується, що Навальний залишить Омськ протягом кількох годин.

При цьому заступник головного лікаря ЛШМД-1 Анатолій Калиниченко заявив, що медики «остаточно виключили отруєння».

Як повідомлялося, Навальному стало зле 20 серпня в літаку, який виконував рейс Томськ - Москва. Лайнер екстрено сів в Омську, політика відвезли до лікарні. Він досі в комі.

Вранці в п'ятницю, 21 серпня, омські медики не дозволили перевозити Навального через його нестабільний, за їхніми словами, стан.

А в Німеччині Олексія Навального готова прийняти клініка Charite в Берліні.