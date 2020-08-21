Глави МЗС Німеччини і Словаччини тиснутимуть на Лукашенка, щоб він почав діалог із народом

Глави МЗС Німеччини і Словаччини тиснутимуть на Лукашенка, щоб він почав діалог із народом

Укрінформ
Президент Білорусі Олександр Лукашенко має сприйняти реальність і вступити в діалог з власним народом, ЄС буде на цьому наполягати.

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас на пресконференції у Братиславі після переговорів зі словацьким колегою Іваном Корчоком, повідомляє кореспондент Укрінформу.

ЄС, за його словами, послав чіткий сигнал Мінську щодо того, що вихід із кризи можливий лише шляхом діалогу з громадянським суспільством. Лукашенко "врешті решт має подивитися правді, реальності в обличчя та проявити готовність до діалогу", - заявив німецький дипломат і пообіцяв, що ЄС тиснутиме на нього з цією метою.

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Маас нагадав, що ЄС вирішив не визнавати результати виборів у Білорусі, адже вони "абсолютно не відповідають принципам вільних виборів". Рішення застосувати санкції спрямовано проти тих осіб, які відповідальні за маніпулювання виборами та насильство проти мирних демонстрантів.

Корчок зі свого боку назвав 3 пункти-вимоги до білоруської влади: зупинити насильство, звільнити всіх політичних бранців і припинити репресії, але водночас зауважив, що президент Лукашенко продовжує планувати та застосовувати репресії навіть у ці хвилини.

"Я закликаю його зараз покінчити з насильством", - сказав Корчок.

Він підкреслив, що така ситуація не повинна залишатися без відповіді, тому європейські країни працюють над обмежувальними заходами проти окремих політиків у Білорусі. Глава МЗС Словаччини, яка є членом Трійки ОБСЄ, зазначив, що треба зробити все в рамках цієї організації, аби вона була залучена до оцінки результатів виборів і могла зробити свою роботу та внести внесок у деескалацію ситуації.

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Як повідомлялося, посол Білорусі в Словаччині став одним з небагатьох дипломатів МЗС республіки, який відкрито висловив незгоду з методами керівництва країни. Корчок підтримав його в цьому.

У Білорусі після президентських виборів, які відбулися 9 серпня, продовжуються протести проти офіційних їх результатів, згідно з якими Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

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