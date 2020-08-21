Страйки у Білорусі: Лукашенко пригрозив шахтарям заміною з України

Президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив шахтарям замінити українськими гірниками у разі продовження страйку.

Про це, повідомляє БЕЛТА, він сказав сьогодні, спілкуючись з працівниками агрокомбінату "Дзержинський", передає Укрінформ.

«Що ви страйкуєте? Добре, страйкуєте - гаразд. Я команду директору: не треба за ними бігати. У нас в Солігорську 2 тис. людей, які бажають працювати на "Білоруськалій". Вони прийдуть. Не вони прийдуть - в усьому світі безробіття. Приїдуть з України шахтарі. Їх море - безробітних», - повідомив Лукашенко.

Він також резюмував, що в цій галузі достатньо фахівців.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив інформацію, що співробітників білоруської державної телекомпанії «Білтелерадіокомпанія», які підтримали протести в країні, замінюють російськими пропагандистами.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі після президентських виборів, які відбулися 9 серпня, продовжуються протести проти офіційних їх результатів, згідно з якими Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Зараз Тихановська перебуває в Литві.