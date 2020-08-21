У Фінляндії коронавірус виявили у стічних водах

Фінське відомство охорони здоров'я та соціального розвитку THL виявило коронавірус у стічних водах шести міст.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yle.

Сліди коронавірусу знайшли в серпні у стічних водах Гельсінкі, Еспоо, Турку, Тампере, Раума і Вааса.

Зазначається, що в липні коронавірус практично не був помічений у стічних водах фінських міст, за винятком міста Турку.

Всього в Фінляндії виявлено 7 842 випадків зараження на COVID-19. З них 7 050 вже вилікувалися, а 334 осіб померло.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 21 серпня у світі всього зареєстровано 22 861 688 випадків COVID-19. З них 797 105 стали смертельними, а 15 516 737 осіб одужало. 1% або 61 851 хворий у світі знаходиться в серйозному або критичному стані.

Фото: Juha-Petri Koponen / Yle