Єврокомісія закликає Кремль дати добро на транспортування Навального за кордон

У Єврокомісії сподіваються, що російська влада дозволить транспортувати опозиційного політика Олексія Навального за кордон для лікування після отруєння.

Як передає Укрінформ, про це Reuters повідомила речниця європейського відомства.

«Ми віримо в те, що російська влада виконає свою обіцянку й дозволить безпечно та швидко перевезти Навального за кордон для отримання медичного лікування, як бажає його родина», - сказала вона.

Речниця також додала, що Єврокомісія очікує на швидке, незалежне й прозоре розслідування справи щодо Навального, і в разі підтвердження отруєння - притягнення винних до відповідальності.

Раніше представник омської лікарні № 1 заявив, що Навальний не був отруєний.

Як повідомляв Укрінформ, 20 серпня Навального госпіталізували до омської лікарні в непритомному стані після отруєння невідомою речовиною. Йому стало погано під час польоту з Томська в Москву, через що літак екстрено сів в аеропорту Омська.

Навального з борту літака доставили до реанімації і підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Він наразі в стані комі.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль в разі необхідності буде готовий оперативно розглянути звернення про вивезення опозиціонера. Після цього штаб Навального звернувся до адміністрації президента РФ іх проханням про сприяння з його перевезенням до західної клініки.

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Як пише Медіазона з посиланням на Flightradar, літак з Німеччини приземлився 21 серпня в Омську, щоб забрати політика. Однак лікарі заборонили транспортування Навального.