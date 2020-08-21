У Польщі - рекордна кількість випадків COVID-19 за добу

Міністерство охорони здоров'я Польщі зареєструвало за минулу добу 903 нових випадків коронавірусу, що є найбільшим добовим показником із початку пандемії в країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Польське радіо.

Найбільше заражень були знову виявлені в Сілезії – 168 випадків, у Малопольщі – 156 та в Мазовєцькому воєводстві - 146.

З початку пандемії в Польщі підтверджено 60 281 випадок зараження коронавірусом. З них померли 1 938 пацієнтів, а одужали – 41 029.

Зазначається, що попередній рекорд щодо нових добових випадків захворювання на COVID-19 в країні був зафіксований 8 серпня – 843 хворих.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 21 серпня у світі зареєстровано 22 861 688 випадків COVID-19. З них 797 105 - летальні, а 15 516 737 осіб одужали. 1%, або 61 851 хворий, перебуває у серйозному або критичному стані.