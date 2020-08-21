Член страйкому “Білоруськалію” втік від КДБ через кватирку

Член страйкому “Білоруськалію” втік від КДБ через кватирку

Укрінформ
Член страйкового комітету ВАТ "Білоруськалій" Дмитро Куделевич, який протягом четверга не виходив на зв'язок, у п'ятницю повідомив, що був затриманий співробітниками КДБ і доставлений у відділ. 

Про це повідомляється в телеграм-каналі Страйком ВАТ «Білоруськалій», передає Укрінформ.

«Дмитро Куделевич повідомив, що був затриманий співробітниками КДБ і доставлений у відділ. Там він попросився до вбиральні і через відкриту кватирку йому вдалося втекти. Під час затримання він встиг кинути ключі від авто в салон, а в кишені залишився комплект від автомобіля дружини, які й забрали чекісти», - йдеться у повідомленні.

За непідтвердженою інформацією, він зараз перебуває в Україні.

Він записав відеозвернення, в якому розповів про затримання. За словами Куделевича, його заманили на зустріч для роз'яснення позиції Координаційної ради опозиції Білорусі. "Однак мене зустріли люди далеко не доброзичливі і далеко не однодумці. Витягнувши мене з машини, вони заштовхали мене в свій мікроавтобус і завезли в Паркову 1, якщо я не помиляюся", - розповів Куделевич.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі після президентських виборів, які відбулися 9 серпня, тривають протести проти офіційних їх результатів, згідно з якими Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% .

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

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