Член страйкому “Білоруськалію” втік від КДБ через кватирку

Член страйкового комітету ВАТ "Білоруськалій" Дмитро Куделевич, який протягом четверга не виходив на зв'язок, у п'ятницю повідомив, що був затриманий співробітниками КДБ і доставлений у відділ.

Про це повідомляється в телеграм-каналі Страйком ВАТ «Білоруськалій», передає Укрінформ.

«Дмитро Куделевич повідомив, що був затриманий співробітниками КДБ і доставлений у відділ. Там він попросився до вбиральні і через відкриту кватирку йому вдалося втекти. Під час затримання він встиг кинути ключі від авто в салон, а в кишені залишився комплект від автомобіля дружини, які й забрали чекісти», - йдеться у повідомленні.

За непідтвердженою інформацією, він зараз перебуває в Україні.

Він записав відеозвернення, в якому розповів про затримання. За словами Куделевича, його заманили на зустріч для роз'яснення позиції Координаційної ради опозиції Білорусі. "Однак мене зустріли люди далеко не доброзичливі і далеко не однодумці. Витягнувши мене з машини, вони заштовхали мене в свій мікроавтобус і завезли в Паркову 1, якщо я не помиляюся", - розповів Куделевич.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі після президентських виборів, які відбулися 9 серпня, тривають протести проти офіційних їх результатів, згідно з якими Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% .

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.