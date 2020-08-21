Ексрадника Трампа відпустили під заставу у $5 мільйонів

Суд Південного округу Нью-Йорка призначив колишньому раднику президента США Дональда Трампа Стіву Беннану заставу у розмірі 5 мільйонів доларів після його затримання за обвинуваченнями у шахрайстві.

Як передає Укрінформу, про це повідомляє CNN.

Беннон має сплатити вказану суму до 3 вересня, інакше його візьмуть під варту.

Суддя також обмежив ексраднику можливість пересування до низки округів. Крім того, підозрюваний не має права без дозволу суду користуватися приватники літаками, яхтами та іншими суднами.

Сам Беннон вину не визнає.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні, 20 серпня, прокуратура Південного округу Нью-Йорка висунула обвинувачення у шахрайстві колишньому раднику президента США Трампа Стіву Беннану. Беннон був одним із чотирьох осіб, яким висунули обвинувачення у шахрайстві за причетність до збору коштів на будівництво стіни на американсько-мексиканському кордоні на суму понад 25 мільйонів доларів. Їх підозрюють в обмані сотні тисяч донорів, які пожертвували гроші на вказаний проєкт. Сам Беннон був радником президента США Дональда Трампа з 20 січня 2017 року до 18 серпня того ж року.

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