Ізраїль та Палестина обмінялися ударами

Ізраїль завдав авіаційний удар по Палестині у відповідь на обстріл із сектора Гази.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Сіньхуа.

“Дві ракети, випущені із Сектора Гази, впали на ізраїльській території до того, як Ізраїль завдав авіаударів по об’єктах Хамасу в палестинському анклаві”, - йдеться у матеріалі.

За словами речника ізраїльського війська, бойові літаки вдарили по “бетонним виробничим об’єктам, які використовувалися для підземної інфраструктури й побудови тунелів”.

Інформації про постраждалих унаслідок обох обстрілів поки не надходило.

Нагадаємо: упродовж останніх днів у регіоні зростає напруження, оскільки бойовики у секторі Гази запустили повітряні кулі із вибухівкою на південні території Ізраїлю. Натомість Ізраїль щоденно завдавав артилерійських й авіаційних ударів по об’єктах ХАМАС упродовж останніх 11 днів. Окрім цього, Ізраїль закрив риболовецьку зону навколо Гази та його головний вантажний маршрут.