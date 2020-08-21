У Штатах будують паркан вздовж кордону із Канадою

США почали зводити паркан вздовж західної ділянки державного кордону із Канадою.

Про це пише CTV News.

“Паркан, який встановлюють вздовж канадсько-американського кордону поблизу Ванкувера, має на меті завадити автомобілям незаконно перетинати кордон”, - стверджує CTV News із посиланням на американських прикордонників.

Наразі залишається невідомим, якої довжини буде новий паркан та скільки часу знадобиться на його зведення.

“У нашому регіоні транснаціональні кримінальні організації використовували цю вразливу зону, незаконно транспортуючи наркотики й людей. Посилення цієї ділянки кордону зменшує ризик, який становлять ці небезпечні кримінальні дії”, - повідомив в.о. Головного патрульного Прикордонної патрульної служби США Тоні Голадай.

За його словами, паркан дозволить “завадити автомобілям ви падково й навмисно перетинати кордон й наражати на небезпеку жителів обох держав”.

Нагадаємо: американсько-канадський кордон залишається закритим для туристів з середини березня. Чинні обмеження діятимуть щонайменше до 21 вересня.