У Польщі призначили нових глав МЗС та МОЗ

Новим главою МЗС Польщі став чинний голова комісії Сейму Польщі у закордонних справах Збігнєв Рау.

Про це повідомив у четвер під час пресконференції у Варшаві глава польського уряду Матеуш Моравецький, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Вже певний час тому, після оголошення міністром Яцеком Чапутовичем про відставку, ми запропонували цю посаду голові комісії Сейму у закордонних справах Збігнєву Рау”, - повідомив Моравецький.

За його словами кандидатуру міністра він узгодив з президентом РП Анджеєм Дудою.

Він також повідомив про призначення нового міністра охорони здоров’я Польщі. Замість Лукаша Шумовського, який подав у відставку 18 серпня, новим міністром став голова Національного фонду здоров’я (NFZ) Адам Недзельський.