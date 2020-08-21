Упродовж години за Навальним вилетить літак із Німеччини — ЗМІ

Фонд Cinema For Peace повідомив німецьким ЗМІ, що о 1:00 за київським часом літак із Німеччини може вилетіти за російським опозиціонером Олексієм Навальним, який отруївся.

Про це повідомляє AFP.

"Ми знаходимося в контакті з владою та сподіваємося, що сьогодні вночі будуть видані всі дозволи на проїзд та медичне обслуговування для пацієнта в комі", - повідомив представник фонду.

У фонді додали Reuters, що берлінська клініка "Шаріте" готова прийняти Навального.

Нагадаємо: Олексія Навального госпіталізували до омської лікарні в непритомному стані після отруєння невідомою речовиною. Йому стало погано під час польоту з Томська до Москви, через що літак екстрено сів в аеропорту Омська.

Навального з борта літака доставили в реанімацію і підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Він знаходиться в комі. Омські лікарі оцінюють стан Навального як тяжкий.